حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 12-9-2021 في مصر

تساقط الأمطار على محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، دفع الكثيرين للبحث عن أخبار حالة الطقس توقعات الخبراء لأجواء الأيام المقبلة، وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان أصدرته منذ قليل، توقعات حالة الطقس، غدا الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بينما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس ونشاط الرياح غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد أن الفرصة مواتية لتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لافتين لوجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.. على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط وفق توقعات الخبراء، ستكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر ستكون معتدل إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و3 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 23

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 23

دمنهور 33 23

بلطيم 31 23

مطروح 33 22

السلوم 33 24

سيوة 34 19

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 32 23

نخل 30 17

نويبع 33 26

طابا 31 23

كاترين 29 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 34 26

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 25

بني سويف 33 25

المنيا 33 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 26

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 38 25

إدفو 37 25

أبوسمبل 37 27

الوادي الجديد 37 24

شلاتين 37 28

أبورماد 36 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27.