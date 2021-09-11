أخبار الطقس اليوم السبت 11-9-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد سقوط الأمطار المتوسطة في الإسكندرية أمس الجمعة، يبحث الكثيرون عن أخبار الطقس اليوم، لمتابعة حالة الطقس ومعرفة ما إذا كان هناك سقوط أمطار أخرى أم لا، وما هي الأماكن المتوقع بها سقوط الأمطار، وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه من المتقوع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

أخبار الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك فرص لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 32 24

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 32 23

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 33 24

دمياط 31 25

الزقازيق 33 25

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 32 24

السويس 31 25

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 31 20

نويبع 33 28

طابا 31 23

كاترين 28 19

الطور 31 25

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 28

الفيوم 33 25

بني سويف 33 25

المنيا 33 22

أسيوط 34 24

سوهاج 35 26

قنا 36 26

الأقصر 36 26

أسوان 37 27

إدفو 37 27

أبو سمبل 37 27

الوادي الجديد 36 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27