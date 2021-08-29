تنسيق كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل 2021.. 4 شروط للتقديم

أعلنت جامعة الزقازيق الحد الأدنى لـ تنسيق كلية علوم الإعاقة والتأهيل في الزقازيق، حيث تستعد الكلية لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بالكلية، وتحدد الكلية لكل مجموعة من الطلاب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس المختصين يتولى مهام الإرشاد الأكاديمي، ويكون مسؤولاً عن الطالب في الشؤون العلمية والاجتماعية في اختيار المقررات الفصلية.

تنسيق كلية علوم الإعاقة والتأهيل بالزقازيق 2021

وأفادت جامعة الزقازيق، بأنَّ تنسيق المرحلة الأولى لكلية علوم الإعاقة والتأهيل بمجموع 329 درجة.

والأوراق المطلوبة للتقديم هي: شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة للذكور ونموذج 2 جند وطباعة استمارة كشف طبي من موقع جامعة الزقازيق على الإننرنت.

تنسيق كلية علوم الإعاقة والتأهيل بالزقازيق 2021.. شروط الالتحاق والقبول

أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بقسميها العلمي (علوم ورياضيات) والأدبي أو ما يعادلها من بلاد أخرى.

يقبل خريجو شعبة الرياضيات في البرنامج التربوي ليتمّ إعدادهم معلمين للرياضيات لذوي الإعاقات أو في مدارس الدمج.

أن يجتاز الطالب الاختبارات أو المقابلات التي يتمّ إجراؤها بالكلية للتحقق من لياقته للعمل مع فئات ذوي الإعاقة.

أن يجتاز الطالب الكشف الطبي المقرر.

المواظبـة

يلتزم الطالب بحضور 75% على الأقل من الدروس النظرية والعملية لكل مقرر دراسي، ويحرم من دخول الامتحان في المقرر إذا قلت نسبة حضوره عن هذه النسبة وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على تقرير من أستاذ المادة يعتمده مجلس القسم بعد أن توجه للطالب 3 إنذارات.

ويوقف قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لسبب مرضي أو غيره من الأسباب المقبولة بناء على شهادات موثقة تبرر سبب الانقطاع، ويكون قرار إيقاف القيد بقرار من مجلس الكلية.

ويجوز للكلية أنَّ تقدم بعض المقررات بطريقة إلكترونية يحددها مجلسا القسم والكلية.