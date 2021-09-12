حالة الطقس اليوم 12-9-2021.. شديد الحرارة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بينما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس ونشاط الرياح اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و3 أمتار، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 23

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 23

دمنهور 33 23

بلطيم 31 23

مطروح 33 22

السلوم 33 24

سيوة 34 19

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 32 23

نخل 30 17

نويبع 33 26

طابا 31 23

كاترين 29 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 34 26

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 25

بني سويف 33 25

المنيا 33 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 26

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 38 25

إدفو 37 25

أبو سمبل 37 27

الوادي الجديد 37 24

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27.