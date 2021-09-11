الإحتفال بمشروع الـ 1000 قائد أفريقي بحضور فنانين وإعلاميين

شهد كوكبة من نجوم الفن والإعلام،أمس الجمعة، الاحتفال بعدد من أصحاب الهمم المشاركين في مشروع الـ 1000 قائد أفريقي، بأحدى المراكب النيلية بالمعادى، الذي أقامه الاتحاد الأفريقى الأسيوى للمرأة، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، ومبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، والهيئة العامة للاستعلامات.

حضر الاحتفال النائبة مايسة عطوة، والنائب عادل عامر، والمهندس أحمد عقل المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، والإعلامية أمل مسعود نائب رئيس الاذاعة المصرية، والفنانة ندي بسيوني، والصحفية سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء، والمهندسة سمر حسب الله مؤسس مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم و عضو الاتحاد العالمي لذوي الإعاقة.

واصل مشروع الـ 1000 قائد أفريقي أعماله علي مدار عام كامل في ثلاث برامج مختلفة منها (ريادة الأعمال، الإعلام، الإدارة )، وشارك فيه مجموعة من الشباب من مصر ومختلف الدول الأفريقية، وأثمر المشروع عن تبادل فى الخبرات المختلفة واستراتيجية أفريقيا 2063، بجانب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال نخبة علمية وعسكرية وإعلامية لها دور في المجتمع المصري والأفريقي.

وأكدت المهندسة سمر حسب الله، إن الاحتفالية تضمنت تسليم شهادات مشروع ال1000 قائد أفريقي لعدد 13 من أبناءنا من أصحاب الهمم الذين اتموا جميع مراحل المشروع فى كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ضمن كوكبة من الطلبة من مختلف الدول الأفريقية، منهم أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية داون وتوحد، مشيرة إلى أن الدراسة فى المشروع تضمنت محاضرات لمدة 3 أيام في الأسبوع، لمدة 6 ساعات متواصلة، وورش تدريب عملي، ومشروع في تخصص الإعلام أو ريادة أعمال .