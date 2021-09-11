وفاة كاهن بكورونا.. ومطران أسوان وأسقف نجع حمادي يتعرضان لأزمة صحية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة كاهن جديد بإيبارشية المنوفية بفيروس كورونا المستجد، فيما يخضع اثنان من كبار رجال الكنيسة وهم الأنبا هدرا، مطران أسوان، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، للعلاج في المستشفيات بسبب تعرضهما لأزمات صحية مؤخرا.

كاهن المنوفية المتوفي بكورونا

ونعى الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، القس غبريال منير، كاهن كنيسة مارجرجس بقرية سبك الضحاك التابعة لإيبارشية المنوفية، مشيرا إلى أنه توفي مصابا بكورونا ولم يتحمل المرض نظرا لمعاناته من «السمنة وأمراض القلب»، وليكون ثالث كاهن يتوفى بالإيبارشية بعد القس موسى عزيز في ديسمبر 2020، والقس بساده غطاس في مايو 2021.

والكاهن الراحل يبلغ من العمر 63 عاما، وهو من مواليد أكتوبر 1958 وسيم كاهنًا بيد الأنبا بنيامين عام 1983.

الحالة الصحية لأسقف نجع حمادي

فيما أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس في محافظة قنا، أن الأنبا كيرلس، أسقف الإيبارشية، تعرض لوعكة صحية وذلك بمقر إقامته بنجع حمادي، وأجريت له التحاليل الطبية اللازمة بحسب توصيات الأطباء، وتقرر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات.

فيما كشفت مطرانية دشنا، بقنا، عن زيارة الأنبا تكلا، أسقف الإيبارشية، للأنبا كيرلس، بمستشفى الجونة التي يعالج فيها، للاطمئنان على صحته، داعيا الله أن يمنح أسقف نجع حمادي العافية والشفاء، دون الكشف عن طبيعة مرضه.

صلاة وصيام لأقباط أسوان لشفاء الأنبا هدرا

بينما أعلن مجمع كهنة أسوان للأقباط الأرثوذكس ورهبان دير الأنبا باخوميوس بجبل أدفو، في بيان رسمي، تعرض الأنبا هدرا، مطران أسوان، لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة للعلاج، وأعلن الصوم بدون انقطاع لمدة 3 أيام مع إقامة القداسات بكل كنائس الإيبارشية، للصلاة حتى يعطي الله للمطران السلامة والعافية ويعود لأسوان معافى».

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الأخيرة عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لوباء فيروس كورونا المستجد، منها عودة إقامة الصلاة بالحجز المسبق، وتقليل عدد الحضور للكنيسة وقت القداسات.