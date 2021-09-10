يترقب طلاب الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية 2021، إتاحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فتح تسجيل الرغبات لهم عبر موقع التنسيق الذي سيتم اتاحته عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، ومن المقرر أن يتمّ فتح التسجيل خلال الفترة المقبلة وذلك في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وفقاً لما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021، بمقر الوزارة بمنطقة التجمع الخامس.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021: إتاحة تسجيل اختبارات القدرات 2021 خلال أيام

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أنَّ الوزارة ستتيح خدمة التسجيل الرغبات عبر التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية، أسوة بطلاب الثانوية حيث يتمّ إتاحة الرابط لتنسيق الدبلومات الفنية من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

وحددت وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي النسب المقرر قبولها بالجامعات الحكومية من طلاب الدبومات و المقررة بـ10% من إجمالي المقاعد المتاحة لهم بالجامعات، موضحة أن موقع التنسيق الإلكتروني سواء للدبلومات الفنية أو الثانوية العامة 2021، يعمل 24 ساعة طوال أيام مراحل التنسيق المختلفة.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021: يعمل 24 ساعة

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية التسجيل للرغبات وكذلك التنسيق للجامعات التكنولوجية الجديدة من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 المتاح عبر الإنترنت، مؤكّدة أنَّه خلال الساعات المقبلة ستبدأ وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، إتاحة التسجيل لرغبات اختبارات القدرات 2021 لطلاب الدبلومات الفنية خاصة الطلاب الراغبين في التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة سواء جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أو جامعة بني سويف التكنولوجية او جامعة الدلتا التكنولوجية.