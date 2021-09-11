التصريح بصيد بعض أنواع الطيور البرية في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، القرار رقم 595 لسنة 2021، بشأن التصريح بصيد بعض أنواع الطيور البرية، تشمل السمان والشرشير الصيفي، لموسم 2021/ 2022 بنطاق محافظة دمياط، وذلك طبقاً للاشتراطات الفنية المُنظمة لضوابط الصيد، الواردة بقرار وزيرة البيئة رقم 198 لسنة 2021.

التصريح بصيد أنواع الطيور البرية بقرار وزيرة البيئة

تضمن القرار أنه يُصرح بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي، في الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر 2021، كما يُصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بقرار وزيرة البيئة في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية مارس 2022، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية المُنظمة لنشاط صيد الطيور البرية لهذا الموسم.

العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات لرصد أنفلونزا الطيور

وشددت محافظ دمياط على أن يسري العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض أنفلونزا الطيور، الصادرة من جهاز شئون البيئة، كما سيتم تفعيل نُظم المتابعة الدورية، للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المُنظمة لموسم الصيد.

وتضمن القرار الوزاري السماح بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي، حتى 25 نوفمبر المقبل، في عدة محافظات، هي شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، مشيرةً إلى أنه يمنع استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة الصوت الإلكترونية الأخرى فى صيدها.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه يسري العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض أنفلونزا الطيور، والصادرة من جهاز شئون البيئة، على أن يتم عمل دوريات متابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد في نطاق محافظة دمياط.