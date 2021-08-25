محافظ دمياط توجه بتوسيع دائرة الإعلان عن قوافل التطعيم بلقاح كورونا

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء وجيه دعبس، مساعد مدير أمن دمياط للأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وشددت المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين ودراستها فوراً، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوسيع دائرة الإعلان عن أماكن قوافل التطعيم بلقاح فيروس كورونا، عبر الوسائل المختلفة، وحث المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتسجيل عبر موقع الوزارة، والتوجه إلى أقرب قافلة لتلقي اللقاح لتحقيق المستهدف، مما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، كما أكدت على رؤساء الوحدات المحلية بدفع منظومة العمل وتحصيل الإيرادات.

وشهد المجلس عرض شامل لأبرز أعمال رفع الكفاءة، التي شهدتها الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً على ضرورة تفعيل آلية محددة لتنفيذ تلك الأعمال، وفقاً لمعايير محددة وترميم الشوارع والبلدورات المتهالكة، منوهة إلى أنه سيتم متابعة هذه الخطة بشكل دورى خلال جلسات المجلس التنفيذى.

وتضمن الاجتماع الإعلان عن تخصيص قطع أراضي لإقامة مجمعات خدمات حكومية بقرى «كفر سعد البلد، والمرابعين، وكفر سليمان البحري، وأم الرزق، وكفر الغاب»، وأيضاً لإنشاء مجمعات خدمات زراعية وبيطرية بقرى «الوسطاني، وكفر شحاتة، والعباية، والزهراء، وكفر الغاب، وكفر سعد البلد، وتفتيش ثاني»، كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض بقرية «السعدية البحرية»، لإنشاء محطة رفع صرف صحي، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها بمركز كفر سعد.

ووجهت المحافظ كافة الأجهزة المعنية بالإسراع فى الخطوات التنفيذية بالمشروعات الجارية ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وتقديم تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ، للانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة لتغطية قرى مركز كفر سعد بكافة الخدمات، طبقاً لما يستهدفه هذا المشروع القومي الضخم.