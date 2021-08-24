محافظ دمياط: نستهدف تفعيل دور لجان حماية الطفل

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة المُنعقد اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، واللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء وحدة حماية الطفل بالمحافظة.

تناول الاجتماع بحث آليات تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل، ومناقشة تنفيذ السياسة العامة بهذا الملف في محافظة دمياط، وسُبل تذليل كافة العقبات لتوفير منظومة خدمات متكاملة للأطفال، كما تم استعراض جهود الوحدة بدمياط خلال العامين الماضيين، والإجراءات المُتخذة مع البلاغات خلال جائحة كورونا.

وأكدت المحافظ على ضرورة وضع خطة محددة بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، وبالشراكة مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتطبيق المنظومة التي تستهدف الدولة تحقيقها، لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة، وكذا نشر التوعية بين الأهالي والأطفال بالأسلوب الوقائي من أي مشكلة، وتوفير الرعاية اللازمة، والمشاركة في تنظيم الفعاليات بالأماكن العامة، خاصةً بالمدينة الصديقة للنساء، التي نفذتها المحافظة خصيصاً لرعاية ودعم السيدات وأطفالهن.

وكلفت المحافظ كافة المسئولين بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهذا الملف، لحماية الأطفال ومنع جميع صور الاستغلال وأشكال العنف ضدهم، ومتابعة كافة البلاغات التي يتم تلقيها في هذا الخصوص، وتقديم تقرير ربع سنوي حول ما تم تنفيذه، مؤكدة أيضاً على ضرورة تفعيل أساليب الرصد، وذلك بالمرور الميداني الدوري على دور الأيتام والمؤسسات والمدارس ومراكز الشباب، للتأكد من مستوى الرعاية المقدمة للاطفال المستهدفين حتى 18 عاماً، والعمل على تقديم الدعم النفسي لهم.

كما أشارت المحافظ إلى أهمية التوعية بمخاطر زواج الأقارب، نظراً لما قد ينتج عنه خطر الأمراض الوراثية لدى الأطفال، وضرورة إشراك مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنائس في هذا المخطط، نظراً لما لهم من دور كبير في نشر التوعية، وحماية الأطفال من المخاطر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يعمل حالياً على تقديم الدعم الفني والاحتياجات التدريبية للجان حماية الطفل، التي بدأ تحقيقها بالفعل من خلال الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية، في مركز التدريب بسقارة، إلى جانب العمل نحو مجابهة حالات العنف الأسري ضد الأطفال، والتعامل مع حالات الإساءة معهم، والإبلاغ عن الأطفال المفقودين، وذلك من خلال القنوات التي أعلن عنها المجلس، والتي تتم في سرية تامة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية تستهدف الأهالي، وذلك للتعريف بأساليب التربية الإيجابية في إطار مبادرة «راقي بأخلاقي».

وأضافت أن المجلس لديه استراتيجية محددة، يتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لحماية الطفل وإعلاء حقوقه في كافة ربوع مصر، مؤكدةَ أنه تم تخصيص مقرات للمجلس بمديريات الصحة في عدد 15 محافظة، من بينها دمياط، كما أشارت إلى أنه سيتم البدء في برامج التوعية بتنظيم الأسرة بالقرى المدرجة ضمنالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشادت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجهود محافظ دمياط، وما تقدمه من دعم لهذا الملف، وتوجيهها بضرورة تفعيل الرصد الميدانى لأشكال العنف ضد الأطفال، للوصول لهم بكافة المناطق، ودعمهم ورعايتهم صحياَ ونفسياً.