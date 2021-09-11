مصدر: معين الشعباني مديرا فنيا للمصري البورسعيدي

نجحت إدارة نادي المصري البورسعيدي، في إتمام التعاقد مع معين الشعباني، ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، خلفًا لـ علي ماهر المدير الفني السابق.

وكشف مصدر داخل النادي المصري، عن أن إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، نجحت في التعاقد مع التونسي معين الشعباني، بعد مفاوضات، مشددًا على أن «الشعباني» رحب بالتعاقد مع المصري البورسعيدي خاصة في ظل مشاركته في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن تعاقد المصري مع معين الشعباني لمدة موسم واحد، ومن المقرر وصوله خلال الأيام المقبلة لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن المصري سيعلن التعاقد رسميًا مع المدير الفني التونسي خلال الساعات المقبلة أو غدًا على أقصى تقدير.

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