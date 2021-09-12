مصر الرقمية خدمات التموين.. 11 خدمة وأنت في بيتك بشرط إنشاء حساب أولا

تقدم بوابة مصر الرقمية مجموعة من خدمات التموين المقدمة للمواطنين، بهدف تنفيذ طلباتهم بشأن كل ما يتعلق منظومة الدعم التمويني، حيث تقدم هذه الخدمات إلكترونيا للمواطن وهو في منزله، دون عناء الذهاب إلى مكاتب التموين ومديريات التموين المحافظات.

وأكدت بوابة مصر الرقمية أن خدمات التموين تقدم للمواطن الذي ينشئ حسابا على بوابة مصر الرقمية، مشددة على أنه بدون إنشاء الحساب لن يتمكن المواطن في إنهاء وتنفيذ الخدمة التموينية التي يرغب فيها إلكترونيا.

خدمات التموين المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية

1. تفعيل بطاقة التموين.

2. إصدار بدل تالف.

3. إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين.

4. إصدار بطاقة تموين جديدة.

5. نقل من محافظة إلى أخرى.

6. فصل اجتماعي.

7. ضم أفراد الأسرة.

8. الاستعلام عن الصرف.

9. إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيًا.

10. إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

11. إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمات السابقة، تلزم بوابة مصر الرقمية المواطنين بإنشاء حساب عليها أولا، من خلال إدخال مجموعة من البيانات الشخصية للرقم القومي ورقم الهاتف.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة من خدمات التموين

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب من هنا.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتمّ إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبعد إتمام هذه الخطوات إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.