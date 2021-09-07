إضافة المواليد لبطاقة التموين.. 7 خطوات عبر بوابة مصر الرقمية

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين بإمكانهم إضافة المواليد لبطاقة التموين، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، للاستفادة من منظومة الدعم التمويني الشهري.

الفئات المتاح لها إضافة المواليد لبطاقة التموين

أكدت وزارة التموين أن إضافة المواليد لبطاقة التموين متاح بالنسبة للفئات التي أصدر لها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً في نهاية شهر يوينو الماضي بأحقية إصدار بطاقات تموين مع إضافة المواليد على هذه البطاقات حديثة الإصدار.

إضافة المواليد لبطاقة التموين.. طفلان بحد أقصى

وأشارت وزارة التموين إلى أن الفئات التي أعلنها الوزير هي 22 فئة من الأسر الأولى بالرعاية والأولى باستحقاق الدعم التمويني، مؤكدة أنه عند طلب إصدار بطاقة تموين جديدة لهؤلاء الفئات يحق لهم عند ذلك إضافة المواليد لبطاقة التموين بحد أقصى طفلين للبطاقة الواحدة مع الأب والأم.

وأوضحت أنه لا يجوز حالياً عند إضافة المواليد لبطاقة التموين، أن تتم إضافة أكثر من 4 أفراد للبطاقة الواحدة، بحيث يكون أفراد البطاقة هم «الأب والأم و2 من الأبناء».

إضافة المواليد لبطاقة التموين.. شرط ألا تقل سن الطفل عن 3 سنوات

ولفتت إلى أنه عند إضافة المواليد لبطاقة التموين، لا يقبل موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد الأقل من 3 سنوات، بحيث إنه يجب إدخال بيانات الأبناء المولودة قبل عام 2018، وبحد أقصى طفلين لكل بطاقة مع الأب والأم، ليصل عدد البطاقة إلى 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين

1 - الدخول عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2 - اختيار بند إضافة الأبناء غير المقيدين تموينياً من هنا.

3- تدوين بيانات الأبناء المراد إضافتهم للتموين.

4 - تدوين بيانات الزوجة إذا كانت غير مقيدة تموينيًا.

5 - كتابة الرقم القومي للأبناء المكون من 14 رقمًا.

6 - تحديد صلة قرابة الأشخاص المضافين (ابن – ابنة – زوجة).

7 - تتبع حالة الطلب عبر بوابة مصر الرقمية.

وتخصّص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند إضافة المواليد لبطاقة التموين، بالنسبة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد 200 جنيه شهرياً و600 رغيف على مدار الشهر، حيث تصرف الأسرة بواقع الـ200 جنيه حصة أساسية من السلع عبارة عن «42 كيس أرز و8 أكياس سكر و4 زجاجات زيت»، كما تقوم بشراء أيٍّ من السلع الأخرى التي توفرها وزارة التموين، بباقي المبلغ المخصص لها، ويصل عدد السلع إلى 28 سلعة بمنافذ التموين على مستوى المحافظات.

وحدد القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي الفئات المستحقة للدعم التمويني، والمتاح لها إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وهم: «المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، المستحقون لمعاش السادات، المستحقون لمعاش مبارك، المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، الأرامل، المطلقات، المرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة، القصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت، العمالة المؤقتة، العاملون بالزراعة، البائعة الجائلون، عمال التراحيل، السائقون، المهنيون، الحرفيون، المتعطلون ومن في حكمهم، الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا، أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه وذوي الاحتياجات الخاصة».