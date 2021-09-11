حظك اليوم برج الميزان السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الاتزان يعد إحدى صفات برج الميزان كما أن أكثر ما يعيب مولود هذا البرج أنه عصبي ومن السهل خداعة، كما أنه من الشخصيات التي تقدر العمل، وتجعله من أولوياته قبل الأسرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة ماليا أو مهنيا.. احترس.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

عليك اليوم أن تتذكر أن خطأ واحد يكفي لعرقلة خططك، كن حذرا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.