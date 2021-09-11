حظك اليوم السبت 11-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع العديد من الأشخاص علم الأبراج، لذا تقدم «الوطن» في هذا الصدد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة وعليك أن تحترس، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحمل 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تحسب خطواتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 11-9-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تنظم جهودك، واهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك أن تحافظ على السرية والكتمان ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار وتمدك الأفلاك باليقظة الفكرية وتحسن معالجة الأمور.

حظك اليوم برج السرطان 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة، وتملؤك المشاعر الرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 11-9-2021 على الصعيد المهني

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم برج الأسد 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في مربع برجك.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وأن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتمدك الأفلاك بالبصيرة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة ماليا أو مهنيا.. احترس.

حظك اليوم برج الميزان 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تتذكر أن خطأ واحد يكفي لعرقلة خططك، كن حذرا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 11-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم برج القوس 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 11-9-2021 على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط.. تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الأصدقاء يعدانك اليوم بأوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء وقد تستفيد من البعض بنصائح مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للعناد.. اعمل بدقة ولا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الدلو 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم المبالغة في حساسيتك، ولا تدع النقد يشل حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 11-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع مما يجعلك تهتم اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا وتحقق تطورا.

حظك اليوم برج الحوت 11-9-2021 على الصعيد العاطفي

تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.