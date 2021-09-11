حظك اليوم برج القوس السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، الحماس، الحيوية، كما يكره هذا البرج الضغوط والقيود ولا يتردد في مواجهتها بلسان حاد سليط لا يُميّز شخصا من آخر، كما أنه يعشق ممارسة الرياضة والسفر ولقاء الأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.