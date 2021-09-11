حظك اليوم برج العقرب السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الشخصية القوية والعزيمة أحد صفات مولود برج العقرب كما أنه صاحب قدرة عالية تجعلع قادر على الوصول إلى أي شيء يريده رغم أي عواق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.