شعراء السبعينات في حوار على هامش معرض بورسعيد للكتاب

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بإقامة أنشطة ثقافية، ضمن احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، التقى جمهور معرض بورسعيد الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مساء أمس الجمعة، الشاعرين السيد الخميسي، ومحمد عبدالقادر، في حوار مفتوح حول تجربتهما، التي تمثل تجربة جيل السبعينات الشعري في بورسعيد، وأدار الحوار الكاتب عمرو بركات.

تجربة جيل السبعينات الشعري في بورسعيد

«أثر المتلقي في تجربة الشاعرين»، كان هو المحور الأول في تجربتهما، حيث يرى الخميسي أن الفن الحقيقي يتجاوز زمنه، والأساس التجربة الإبداعية، وقيمة ما يكتب الكاتب، فهو الناقد الأول لعمله، والمبدع الحق هو الذي يغير ذائقة الجمهور، بينما يرى عبدالقادر أن المتلقي هو ناقده الأول، ومهمة الكاتب إسعاد جمهوره، فالمتلقي جزء من العملية الإبداعية، كما تعد القصيدة حافظة للمفردات المحلية من الاندثار.

وجاء المحور الثاني عن رؤية كل منهما للتراث الغنائي البورسعيدي في تجربته الإبداعية، فأكد عبدالقادر أهمية التراث الشعبي في تجربته، الذي بدأ معه في حي المناخ في الفضاء الواسع حيث الألعاب الشعبية، وأغاني الصيادين، وموسم السردين، وعازف السمسمية، والرقص الشعبي، والدور، والضمة، وتذكر مجموعة من الشعراء الشعبيين منهم: كامل عيد، وأبويوسف، والداش الدمرداش صاحب أغاني البحر، فيما ردد الخميسي مجموعة من أسماء كتاب الأغنية في بورسعيد منهم عبدالفتاح البيه، محمد البنا، حلمي الساعي.

معرض الكتاب في بورسعيد مستمر حتى 17 سبتمبر

وافتتح وزيرة الثقافة، معرض بورسعيد للكتاب في 6 سبتمبر الجاري، ويستمر المعرض على مدار 12 يومًا متصلة حتى 17 سبتمبر ويقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للمشاركة به حيث يضم 38 جناح عرض بمشاركة 51 دار نشر خاصة، بالإضافة إلى 6 من قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف الصحفية.