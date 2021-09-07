لمتوسطي الدخل.. شروط الحصول على شقة التمويل العقاري بفائدة 3%

منذ إعلان البنك المركزي عن شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، يبحث الكثيرون عن الشروط الواجب توافرها في أصحاب الدخل المتوسط، حتى يمكنهم الحصول على شقة يصل سعرها لنحو 1.4 مليون جنيه مصري، وبأقساط تدفع على 30 عاما.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» نستعرض في السطور التالية، شروط حصول متوسطي الدخل على وحدة سكنية «شقة» ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وفق بيانات البنك المركزي المصري، في السطور التالية..

شروط حصول متوسطي الدخل على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري

وحتى يتمكن أصحاب الدخل المتوسط من الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% يجب أن تتوفر الشروط الآتية..

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة سكنية مصري الجنسية.

- يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لأحد منهما في وقت سابق الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

- يشترط لا يتجاوز سن المتقدم عن 60 سنة.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل المتقدم 10 آلاف جنيه شهريا و14 ألف جنيه للأعزب بالنسبة لمتوسطي الدخل، أما محدودي الدخل يشترط أن يبلغ الحد الأقصى لدخل المتقدم الأعزب عن 4.5 ألف جنيه و6 آلاف جنيه للأسرة في الشهر.

- يلتزم المتزوج بدفع مقدم 20% من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الأعزب من متوسطي الدخل، يلتزم بدفع 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، أما أصحاب المعاشات يشترط سداد 40% من سعر الشقة.

مواصفات الوحدة السكنية مبادرة التمويل العقاري

وضع البنك المركزي شروطا يجب توافرها في الوحدة السكنية للحصول عليها من الإسكان الاجتماعي طبقا لشروط مبادرة التمويل العقاري:

- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري، أو على الأقل قابلة للتسجيل وليست مخالفة.

- كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

- الوحدات التي تدخل ضمن المبادرة هي بهدف السكن فقط وليس لهدف تجاري.