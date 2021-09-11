مهندسون وفنيون.. طريقة وخطوات التقديم لـ وظائف وزارة الكهرباء 2021

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن حاجتها لبعض الوظائف الشاغرة للتعاقد بنظام المكافأة الشاملة بعدد من المحافظات للتخصصات الآتية:

أولًا: محافظات القاهرة والجيزة

عدد 25 مهندس كهرباء، قوى كود opsl.

عدد 5 مهندسي كهرباء اتصالات، كود ops2.

للعمل بالتشغيل بقطاعات التشغيل بنظام الورديات في المركز القومي للتحكم بالطاقة من المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة.

ثانيًا: محافظات القاهرة والجيزة

عدد 20 مهندس كهرباء قوى، كود cai1.

عدد 50 فني تشغيل، كود cai2.

للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء القاهرة من المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة.

ثالثًا: منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

عدد 16 مهندس كهرباء قوى وكذلك عدد 4 مهندس كهرباء اتصالات وعدد 30 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا موزعين كالآتي:

عدد 6 مهندسي كهرباء قوى، كود alex1 من المقيمين بمحافظة مطروح.

عدد 4 مهندسي كهرباء قوى، كود alex3 من المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

عدد 4 مهندسي كهرباء اتصالات، كود alex4 من المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

عدد 6 مهندسي كهرباء قوى، كود alex2 من المقيمين بمحافظة البحيرة.

عدد 20 فني كهرباء، كود alex5 من المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

عدد 10 فنيي كهرباء كود alex6 من المقيمين بمحافظة البحيرة.

رابعا: منطقة كهرباء القناة

عدد 8 مهندسي كهرباء قوى وعدد 14 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء القناة موزعين كالآتي:

عدد 4 مهندسي كهرباء قوى، كود canl من المقيمين بمحافظة شمال سيناء.

عدد 8 فنيي كهرباء، كود can3 من المقيمين بمحافظة شمال سيناء.

عدد 4 مهندسي كهرباء، قوى كود can2 من المقيمين بمحافظة جنوب سيناء.

عدد 6 فنيي كهرباء، كود can4 من المقيمين بمحافظة جنوب سيناء.

عدد 2 مهندسي أعمال مدنية، كود can5، مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بمدينة الغردقة.

عدد 2 مهندسي أعمال مدنية، كود can6 مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بتلك المدن.

عدد 2 فنيي مساحة، كود can7 «دبلوم معهد فني مساحة»، مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بمدينة الغردقة.

عدد 2 فنيي مساحة، كود can8 «دبلوم معهد فني مساحة»، مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بتلك المدن.

خامسًا: منطقة كهرباء الدلتا

عدد 8 مهندسي كهرباء قوى و4 مهندسي كهرباء اتصالات و20 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء الدلتا موزعين كالآتي:

عدد 4 مهندسي كهرباء اتصالات، كود del2 من المقيمين بمدينة المنصورة.

عدد 5 مهندسي كهرباء قوى، كود del1 من المقيمين بمدينة المنصورة.

عدد 3 مهندسي كهرباء قوى، كود del3 من المقيمين بمدينة دمياط.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del6 من المقيمين بمحافظة كفر الشيخ.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del5 من المقيمين بمدينة المنصورة.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del4 من المقيمين بمدينة دمياط.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del7 من المقيمين بمحافظة الغربية.

سادسا: منطقة كهرباء مصر العليا

عدد 18 مهندس كهرباء قوى وعدد 2 مهندسي كهرباء اتصالات وعدد 24 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء مصر العليا موزعين كالآتي:

عدد 12 مهندس كهرباء قوى، كود upp1 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بتحكم بنبان ومحطات بنبان 1 و2 و3 و4.

عدد 2 مهندس كهرباء اتصالات، كود upp2 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بتحكم بنبان.

عدد 5 مهندسي كهرباء قوى، كود upp3 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بمحطة توشكى جهد 500 ك.ف ومحطات توشكى 3،4 جهد 220 ك.ف.

عدد 12 فني كهرباء، كود upp4 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بمحطان بنبان 1 و2 و3 و4.

عدد 12 فني كهرباء، كود upp5 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بمحطات توشكى 3 و4 جهد 220 ك.ف.

سابعا: منطقة كهرباء مصر الوسطى

عدد 14 مهندس كهرباء قوى وعدد 20 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء مصر الوسطى موزعين كالآتي:

عدد 6 مهندسي كهرباء قوى، كود mid1 من المقيمين بمحافظات الوادي الجديد للعمل بمحطات العوينات.

عدد 4 مهندسي كهرباء قوى، كود mid2 من المقيمين بمحافظات المنيا للعمل بمركز التحكم الإقليمي بسمالوط، وعدد 4 مهندس كهرباء قوى كود mid3 من المقيمين بمحافظة الفيوم للعمل بمحطة محولات اللاهون جهد 220 ك.ف.

عدد 12 فني كهرباء، كود mid4 من المقيمين بمحافظة الوادي الجديد للعمل بمحطات العوينات.

عدد 8 فنيي كهرباء، كود mid5 من المقيمين بمحافظة الفيوم للعمل بمحطة محولات اللاهون جهد 220 ك.ف.

ثامنا: عدد 8 مهندسي كهرباء قوى كود wos1 من المقيمين بمحافظة القاهرة والجيزة للعمل بالتشغيل بأي من المواقع بالقاهرة والجيزة.

الشروط العامة للوظائف

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة في التخصصات المشار إليها مُقيدًا بنقابة المهندسين بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًا حديث التخرج دفعات 2017 و2018 و2019 و2020، ويستثنى من شرط سنة التخرج مهندسي الأعمال المدنية وكذلك يستثنى من شرط سنة التخرج فني مساحة «دبلوم معهد فني مساحة» من إحدى المعاهد المصرية المطلوب لهم مدة خبرة خمسة سنوات على الأقل.

- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة فني كهرباء: أن يكون حاصلًا على دبلوم ثانوي صناعي نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات تخصص كهرباء «شعبة تركيبات ومعدات كهربائية» ونسبة مئوية للنجاح لا تقل عن 80% من الدرجة الكلية دفعات تخرج 2017 و2018 و2019 و2020.

2. للعمل بالتشغيل بنظام الورديات لمهندسي كهرباء قوى ومهندسي كهرباء اتصالات وكذلك فني كهرباء ويفضل الذكور للعمل بوظيفة مهندس أعمال مدنية وفني مساحة لطبيعة العمل بالمواقع الصحراوية.

3. ألا يزيد السن عند التقدم على 28 عامًا لمهندسي كهرباء قوى ومهندسي كهرباء اتصالات و25 عامًا لفني الكهرباء، وألا يزيد السن عن 32 عامًا لمهندس الأعمال المدنية وفني مساحة المطلوب لهم خبرة خمسة سنوات على الأقل.

4. إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

5. إجادة استخدام الحاسب الآلي.

6. أن يكون مصري الجنسية.

7. أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

8. أن يكون المتقدمون من المقيمين بالمحافظات الموضحة سابقًا من واقع بطاقة الرقم القومي السارية لمدة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإعلان، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالإعلان.

9. اجتياز الاختبارات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم

1. السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقًا بها الشهادات الدالية على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي مرفقًا بها عدد 2 صورة شخصية حديثة على أن يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقًا لمحل إقامته المُثبت ببطاقة الرقم القومي والجهات الموضحة بالإعلان وكود الوظيفة المتقدم لها.

2. صورة من شهادة التخرج.

3. صورة من شهادة الميلاد.

4. صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين «سارية ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإعلان».

5. صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي.

6. صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين.

7. شهادة خبرة لمهندس وفني الأعمال المدنية المطلوب لهم خبرة.

طريقة التقديم للوظائف

يتم عمل نسخة إلكترونية من المستندات المطلوبة بصيغة PDF ويتم تسمة الملف باسم مقدم الطلب رباعيًا متبوعًا بكود الوظيفة المتقدم لها وترسل على البريد الإلكتروني الخاص بتلقي الطلبات لكل وظيفة طبقًا للكود، علمًا بأنّه لن ينظر في الطلبات التي ترد على أي إيميل مخالف للإيميل المحدد لها أو بعد الميعاد المحدد بالإعلام ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة وذلك حتى الساعة 12 مساء يوم 19 سبتمبر 2021 وذلك طبقًا لما يلي:

1. طلبات التقدم للوظائف أكواد «ops1 - ops2 - cai1 - cai2 -wos1» ترسي على الإيميل board.finance.eetc.moere.gov.eg.

2. طلبات التقدم للوظائف أكواد «alex1 - alex2 - alex3 - alex4 - alex5 - alex6» ترسل على الإيميل finance.admin.hr.secs.eetc@moere.gov.eg.

3. طلبات التقدم للوظائف أكواد «can1 - can2 - can3 - can4 - can5 - can6 - can7 - can8» ترسل على الإيميل hr.sec.eetc@moere.gov.eg.

4. طلبات التقدم للوظائف أكواد «del1 -del2 - del3 - del4 - del5 - del6 - del7» ترسل على الإيميل hr.sec.eetc@moere.gov.eg.

5. طلبات التقدم للوظائف أكواد «upp1 - upp2 - upp3 - upp4 - upp5» ترسل على الإيميل adm.manag.eetc.moere.gov.eg.

6. طلبات التقدم للوظائف أكواد «mid1 - mid2 - mid3 - mid4 - mid5» ترسل على الإيميل adminstrial.affairs.eetc.moere.gov.eg.