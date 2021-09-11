وظائف وزارة الكهرباء.. اختبارات المتقدمين بالمحطات النووية 19 سبتمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة التعيين بوظائف الوزارة وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري

مراجعه كشوف المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

وأشار المصدر خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء انتهت من إعداد كشوف أسماء المتقدمين لمسابقة وظائف وزارة الكهرباء 2021 بعد مراجعتها ومطابقتها لشروط المسابقة، لافتا إلى أنه تم استبعاد المتقدمين غير المطابقين للشروط أو الملفات غير المكتملة مع تقسيم المتقدمين إلى مجموعات على عدة أيام وليس دفعة واحدة.

إخطار المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 بموعد الاختبارات

واكد المصدر أنه قبل بدء اختبارات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتخصصات الهندسية، سيتم إخطار جميع المتقدمين المستوفين لشروط المسابقة عن موعد الامتحان ومكان الاختبارات من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بهم والمدون بملفات التقديم.

إخطار المتقدمين بنتائج اختبارات وظائف وزارة الكهرباء 2021 في نفس يوم الامتحان

وأوضح المصدر أنه سيتم إجراء الاختبارات لكل مجموعة لمدة ساعة تقريبا، واختبار أكثر من مجموعة في اليوم الواحد، لافتا إلى أنه قبل مغادرة أي شخص مقر الاختبار سيكون على علم بنتيجة الاختبار من باب الشفافية والنزاهة بالمسابقة.

نوعيه اختبارات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

وأكد المصدر أنه وفقًا لإجراءات الإعلان رقم (2) لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية، فإن المتقدمين يمرون بـ5 اختبارات مميكنة دون تدخل العامل البشري وهي كالتالي:

- الاختبار الأول: فني.

- الاختبار الثاني: حاسب آلي.

- الاختبار الثالث: لغات.

- الاختبار الرابع: نفسي.

- الاختبار الخامس: لجنة تضم عدد من الجهات.

70% شرط النجاح في اختبارات وظائف الكهرباء 2021

وأشار المصدر إلى أن نسبة النجاح في الامتحان الواحد يجب ألا تقل عن 65%، ولا تقل نسبة النجاح الكلية للامتحانات عن 70%، مؤكدا أن أي متقدم لن ينتقل من اختبار إلى الاختبار الذي يليه إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.