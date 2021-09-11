الكهرباء تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدده شروط شغل عدد من الوظائف التخصصية الفنية الخالية في مجالات الهندسة «كهرباء قوى واتصالات» والدبلومات الفنية «صنايع نظام 3 و5 سنوات » وفنيين من خريجي معهد المساحه للتعيين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021

شروط التقدم لوظائف الكهرباء

وأكدت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021 بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة في التخصصات المشار اليها مقيدا بنقابة المهندسين بتقدير عام لايقل عن جيد جدا حديث التخرج دفعات«2017 و 2018 و 2019 و 2020»

- استثناء شرط سنة التخرج مهندسي الأعمال المدنية وكذلك فني مساحة «دبلوم معهد فني مساحة» من إحدى المعاهد المصرية المطلوب لهم خبرة 5 سنوات علي الاقل.

- المتقدمين لوظيفة فني كهرباء يكون حاصلا علي دبلوم ثانوي صناعى نظام 3 سنوات أو نظام 5 سنوات تخصص كهرباء «شعبة تركيبات ومعدات كهربائية» بنسبة نجاح لا تقل عن 80% من دفعات «2017 و 2018 و 2019 و 2020».

- يفضل الذكور للعمل بالتشغيل بنظام الورادي لمهندسي كهرباء قوي ومهندسي كهرباء اتصالات وكذلك فني كهرباء، وأيضا للعمل بوظيفة مهندس أعمال مدنية وفني مساحة لطبيعة العمل بالمناطق الصحراوية.

- ألا يزيد السن عند التقدم على 28 سنة لمهندسي كهرباء قوي ومهندس كهرباء اتصالات و25 سنة لفني الكهرباء وألا يزيد سن مهندسي الأعمال المدنية على 32 سنة، كما يشترط خبرة 5 سنوات علي الأقل لفني المساحة.

- إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون مصري الجنسية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أن يكون المتقدمين من المقيمين بالمحافظات الموضحة لاحقا من واقع بطاقة الرقم القومي «سارية 3 أشهر قبل تاريخ الإعلان» ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالاعلان.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

أماكن التعيين في وظائف وزارة الكهرباء 3 لسنة 2021

اشترطت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الاعلان رقم 3 لسنة 2021 للتعيين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن العمل سيكون بنظام المكافأة الشاملة في التخصصات المطلوبة بنظام الورادي بالمناطق الأتية «القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدن القناة ومحافظات الدلتا والمناطق التابعة لمصر العليا بمحافظات أسوان ومحطات توشكي ومنطقة كهرباء مصر الوسطي في المنيا ومحطات العوينات والفيوم.