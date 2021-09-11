شعراوي: يجب تنسيق جهود المحافظين مع «الصحة» لتوفير لقاحات كورونا

انعقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفى بداية الاجتماع، أوضح وزير التنمية المحلية أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين، سعياً لسرعة الانتهاء من تلقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والإداريين والعمال، والطلاب الجامعيين، وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية؛ اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وزيرة الصحة: العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من التصنيع المحلي للقاحات وإتمام تعاقدات لتوريد المزيد

من جانبها، استهلت الدكتورة هالة زايد، كلمتها بتقديم الشكر لجميع المحافظين على ما يتم من تعاون وتنسيق في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها، مشيرة إلى أنه يتم بذل جهد كبير وغير مسبوق من مختلف مؤسسات الدولة المصرية، مستعرضة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع هذه الأزمة، وموقف توفير وتلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لمختلف فئات المواطنين، سواء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المستهدف حصولهم على اللقاحات في قطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، وكذا باقي فئات المجتمع من المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس إلى 40 مليون مواطن، منوهة في هذا الصدد بجهود توفير هذه اللقاحات سواء عن طريق تصنيعها محلياً، أو استيرادها من الخارج، مؤكدة أنه جار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من التصنيع المحلي للقاحات، وكذا إتمام العديد من التعاقدات لتوريد المزيد من اللقاحات بمختلف أنواعها، لافتة إلى أن مصر تُعد من الدولة القليلة التى لديها تنوع فى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة أنه بمتابعة معدلات الاصابة والوفيات الخاصة بالفيروس خلال هذه الفترة نجد حدوث انخفاض فى معدلات الوفيات مقارنة بفترات سابقة كانت تسجل نفس أعداد الاصابات، وهو ما يفسر أن اللقاحات المضادة للفيروس تسهم فى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الاصابة به، وهو ما يستلزم أهمية التأكيد على ضرورة حصول المواطنين على هذه اللقاحات، وتكثيف التوعية بأهميتها.

وحول الوضع الحالى لمراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، أشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالى عدد المراكز وصل إلى 777 مركزاً، منها 60 مركزاً بالجامعات، و180 مخصصا للمسافرين، والباقى لمختلف المواطنين، هذا إلى جانب توافر أكثر 1300 فريق متحرك على مستوى المحافظات، لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

«زايد» تطالب المحافظين بتوفير المزيد من الأماكن لإنشاء مراكز تطعيم بعواصم المحافظات

وفي إطار جهود التوسع في إقامة المزيد من مراكز تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، طالبت وزيرة الصحة المحافظين بالعمل على توفير المزيد من الأماكن لإنشاء مراكز ضخمة بعواصم المحافظات، أو بالأماكن التي تشهد كثافات سكانية عالية، وذلك على غرار ما تم إنشاؤه في أرض المعارض بالقاهرة، وأكاديمية الفنون بالجيزة، ومدينة البعوث بالإسكندرية.

وأكدت وزيرة الصحة الاستمرار في توفير كل الكميات المطلوبة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمختلف أنواعها لكل المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة المحافظين بخطة التدفقات الأسبوعية لمختلف اللقاحات، بما يلبي احتياجات المحافظات من اللقاحات، ويسهم في زيادة أعداد المتلقين لها.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، استعرض اللواء محمود شعراوي، عدداً من الموضوعات الأخرى، من بينها ما يتعلق بموقف إزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم التعدي على هذه الأراضي مرة أخرى.