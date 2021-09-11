محور «شينزو آبي» بطول 8 كيلومترات لربط مدينة نصر بطريق السويس

ضمن المشروعات القومية التي تشهدها محافظة القاهرة، وتحديداَ في منطقة شرق العاصمة، يجري إقامة «محور شينزو آبي»، وهو أحد المحاور المرورية المهمة لتحقيق السيولة المرورية، وسرعة حركة الانتقال، في مناطق شرق القاهرة.

تسمية المحور باسم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، تعكس متانة العلاقات بين مصر واليابان، كما أن المشروع يُعد ثمرة تعاون بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس.

إزالة تعارضات محور «شينزو آبي»

يبلغ طول محور «شينزو آبي» حوالي 8 كيلومترات، وتم إزالة أغلب التعارضات لإقامة المحور بنطاق مدينة «الأمل»، أو «عزبة الهجانة» سابقاً، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور، وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل، كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

يمتد المحور، الذي يبلغ عرضه 37 متراً، داخل مدينة الأمل بطول كيلومترين، كما يمر على سوق السيارات، ومن أبرز ثمار هذا المشروع العملاق، هو التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإزالة أبراج الضغط العالي، تمهيداً لإقامة المشروع، حيث أشارت محافظة القاهرة، في أوقات سابقة، إلى أن سكان مدينة الأمل، القاطنين أسفل خطوط الضغط العالي، كانوا يتعرضون لحوادث صعق، نتيجة قرب البيوت من خطوط الضغط العالي، بالإضافة إلى المخاطر الصحية.

4 كباري على مسار محور «شينزو آبي»

وأشارت محافظة القاهرة إلى تنفيذ 4 كباري، على مسار محور «شينزو آبي» بمدينة نصر، حيث ضم هذا المشروع الضخم إنشاء كوبري على تقاطع شارع «سبيل المؤمنين» مع شارع «حسن المأمون»، وكوبري شارع «الميثاق» مع محور «الوفاء والأمل»، وكوبري تقاطع «مصطفى النحاس» مع محور «الوفاء والأمل»، وكوبري تقاطع امتداد «حسن المأمون» مع محور «الوفاء والأمل»، بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه.

ويربط محور «شينزو آبي» مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري، من محور «مصطفى النحاس»، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية، مروراً بخطوط الضغط العالي، وسوق السيارات داخل «عزبة الهجانة»، ليتم ربطه بمحور «الشهيد»، إلى أن يصل طريق السويس.