تنفيذ أعمال إنشائية بمشروع كباري محور «شينزو أبي» بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، تزامنا مع بدء بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بكباري محور «شينزو أبي»، مما يستلزم الغلق الكلي للمآوي الدورانية، وكوبري الهجانة بمحور «شينزو أبي» لتنفيذ أعمال الفواصل وذلك على النحو التالي:

- غلق للمآوي الدورانية بدءا من الساعة 12 صباحا، بعد منتصف الليل، يوم الجمعة الموافق 27-8-2021م ، وحتى الساعة 6 صباحا، الأحد الموافق 29-8-2021م.

- غلق كوبري الهجانة في الاتجاه القادم من مصطفى النحاس تجاه طريق السويس «جاردنيا» بداية من الساعة 12 صباحا، بعد منتصف الليل، يوم الجمعة الموافق 27-8-2021م، وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد الموافق 29-8-2021م.

- غلق كوبري الهجانة في الاتجاه القادم من طريق السويس، تجاه مدينة نصر بداية من الساعة 12 صباحا، بعد منتصف الليل، يوم الأحد الموافق 29-8-2021م، وحتى الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 31-8-2021م.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.