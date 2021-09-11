الدعم الريفي للأسر المنتجة برنامج سعودي يستهدف تطوير الأنشطة الزراعية

تطلق السلطات في المملكة العربية السعودية، برامجا لتعزيز وتحسين التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية «بوابة ريف» للحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة، لتمكين المستفيدين من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية وتطوير أنشطتهم الزراعية ورفع قدرات المستفيدين بما يعود بآثار إيجابية على الزراعة السعودية.

ويستهدف الدعم الريفي للأسر المنتجة، تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.

وتستقبل بوابة «ريف» طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، للحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر، بجانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

برامج لتطوير التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة

وتجري وزارة البيئة المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، تطويرات لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميزات النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

ويستهدف برنامج «ريف»، عددا من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال 8 برامج فرعية لكل قطاع، تشمل تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

شروط الحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة

ويشترط للقبول في برنامج «ريف» للحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل، وأن يكون من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج، ومباشرا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم، وألا يشغل أي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص.