تقرير لنيابة مطروح عن حادث انقلاب ميكروباص ومصرع 3 ركاب

أكد الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مساء اليوم السبت، أن هناك متابعة لحظة بلحظة لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلى الدولى، قرب «الكيلو 101»، في الاتجاه المؤدي إلى مرسى مطروح، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ويكثف الفريق الطبي من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى الضبعة المركزي، من جهودهم لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمصابين، واستكمال جميع الفحوصات الطبية، ومتابعة حالاتهم حتى تماثلهم التام للشفاء، بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

تفاصيل 14 ضحايا ومصابين حادث طريق مطروح - الإسكندرية

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، في وقت سابق اليوم السبت، 3 جثث و11 مصاباً في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي الدولي، وتنشر «الوطن» أسماء وحالات جميع الضحايا والمصابين.

أسماء وفيات حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي

- السيد علي السيد، 21 سنة، من القاهرة، جثة هامدة

- أحمد رجب عبد الله، 22 سنة، من القاهرة، جثة هامدة

- عبد الله محمد عصام، 21 سنة، من القاهرة، جثة هامدة

أسماء 11 مصاباً في انقلاب ميكروباص قرب «الكيلو 101» بمطروح

- إيهاب صبحي عبد الكريم، 21 سنة، من المنيا، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم

- عرفات مهدي علي، 21 سنة، من سوهاج، مصاباً بجرح في الوجه

هاني عبد العزيز، 21 سنة، من المنيا، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم

- جاد صابر جاد، 23 سنة، من القاهرة، مصاباً بجرح قطعي في الوجه

- بولس أشرف فرج، 20 سنة، من بني سويف، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس

- محمد ربيع أحمد، 21 سنة، من الفيوم، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيسر

- إسلام صابر حسنين، 21 سنة، من شبرا، مصاباً بكدمة شديدة بالجانب الأيسر

- محمد طارق السيد، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج

- عبد الرحمن فولي فوزي، 21 سنة، من المنيا، مصاباً بكدمات بالجسم

محمد سعيد محمد السيد، 20 سنة، من بنها، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم

- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، 21 سنة/ من طنطا، مصاباً بجرح قطعي في الجبهة

مباحث الضبعة ترفع تقريراً للنيابة بحادث انقلاب الميكروباص

وفحصت مباحث قسم شرطة الضبعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، موقع حادث انقلاب ميكروباص يقل 14 راكباً، مما أسفر عن مصرع 3 ركاب، وإصابة 11 آخرين، وجرى رفع تقرير للنيابة العامة بملابسات الحادث وأسبابه، لاتخاذ اللازم، بعد التحفظ على جثث الضحايا، تحت تصرف النيابة، ومفتش الصحة.