البيئة تكشف تفاصيل واقعة الساحل الشمالي: المصاب أدلى بمواصفات لا علاقة لها بالقرش

قالت مصادر بوزارة البيئة، إن اللجنة العاجلة التي شكلتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انتهت أعمالها أمس، بعدما تأكدت تماما من عدم وجود سمكة قرش في إحدى قرى الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

البيئة: أجرينا مسحًا لـ25 كيلو مترًا داخل المياه

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن اللجنة أجرت مسحًا بحريًا لمسافة كبيرة، وصلت إلى 25 كيلومترًا داخل مياه البحر على أعماق مختلفة ولم تجد شيئًا.

وتابع المصدر، أن اللجنة أيضا سألت الشخص المصاب، عن أوصاف السمكة التي هاجمته، سواء نوعها أو شكلها، خاصة أنه لديه خبرة في معرفة أنواع الأسماك بحكم عمله على الشاطئ، إلا أن الأوصاف التي ذكرها لم يكن لها أي علاقة بأي نوع من أنواع أسماك القرش المختلفة.

الوزارة قارنت الإصابة بجميع أنواع عضات القرش محليا وعالميا

وكشف المصدر عن أن الوزارة قارنت صورة الإصابة بجميع أنواع عضات سمك القرش قائلا: «قارننا صورة الإصابة بجميع عضات سمك القرش، واستعنا بأرشيف العضات الموجود لدينا في مصر، وتواصلنا مع خبراء علوم البحار في عدة مراكز دولية للتأكد، وتوصلنا إلى أن الجرح ناتج عن آلة حادة وليس هجومًا لسمكة قرش، حتى الأطباء المعالجون للحالة أكدوا نفس الأمر فلم يكن هناك أي آثار لفكي القرش في الجرح».

لم نصدر توصية بغلق القرى السياحية ودورنا فني

ونفى المصدر، أن تكون الوزارة أوصت بغلق القرى السياحية، مؤكدة أن قرار الغلق لم يكن من البيئة أو المحافظة، وإنما القرار جاء من القائمين على القرى، مرددا: «دوري كوزارة بيئة النزول وعمل المسح والتأكد من الأمر على أرض الواقع وكتابة تقرير فني يحتوى على مجموعة من التوصيات للجهات المختصة، وبالأمس قمنا بدورنا وتأكدنا من عدم وجود شيء».

وطالب بضرورة توخي الحذر في مثل هذه الموضوعات، حتى لا نثير الرأي العام ولا نكون سببًا في انتشار حالة من الخوف بين المواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلتها الوزارة أمس انتهت من أعمالها وأن وزارة البيئة أغلقت الحديث بخصوص هذا الموضوع.

وانتشر أمس خبرٌ عن تعرض مواطن لهجوم لسمكة قرش أثناء سباحته داخل إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وتم نقله إلى مستشفى العلمين لإسعافه.

وبمجرد انتشار الخبر، شكلت وزار البيئة لجنة عاجلة مكونة من خبراء من المحميات والحياة البحرية والمركز الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، والتي أكدت أن الإصابة لم تكن ناتجة عن هجوم لسمكة القرش، وإنما ناتجة عن آلة حادة.