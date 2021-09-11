بلاغ للنائب العام يتهم طبيب «فيديو السجود لكلب» بازدراء الأديان

تقدم المحامي سمير صبري، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق مع الطبيب الذي أجبر الممرض على السجود للكلب، متهما إياه بارتكاب جريمة ازدراء الأديان.

وقال صبري، في بلاغه، إن الطبيب ظهر على مواقع التواصل الإجتماعي، وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب، ورفض الممرض طلب الطبيب، مفضلًا أن يصعقه بالكهرباء أهون عليه من ذلك، وظل يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

وتابع البلاغ: «استاء المجتمع كله من تصرف هذا الطبيب، حيث إن مسلكه مع الممرض يشكل أركان جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليه بالمادتين 98 و 160 من قانون العقوبات».

منع من السفر

واختتم بلاغه بقوله: «نلتمس إصدار الأمر بمنع الطبيب المذكور من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة، وفي حال ثبوتها إحالته للمحاكمة الجنائية بالمواد سالفة الذكر»، كما قدّم صبري، المستندات المؤيدة لبلاغه.

الممرض عادل سالم

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر أمس، بالتحقيق العاجل في الفيديو المتداول، للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث استدعت النيابة العامة المجني عليه الممرض عادل سالم، وقال في التحقيقات إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، وإنه كان ينفذ تعليمات الطبيب؛ خوفًا من انقطاع مصدر رزقه، كونه لا يمتلك مهنة أخرى سوى عمله بالمستشفى، لافتًا إلى أنه رفض طلب السجود للكلب عندما قال له الطبيب: «اسجد لكلبي سجدتين ابدأ قول الله أكبر»، ليرد الممرض قائلًا: «مش حسجد يا دكتور كهربني أحس أنا مش بسجد لغير الله»، فكرر الطبيب طلبه بقوله: «اسجد والذنب عليا أنا» ولكنه تمسك بالرفض.

أضرار نفسية

وأكد المرض، أن انتشار الفيديو تسبب في إلحاق الضرر به بشكل كبير بين أسرته وجيرانه وسكان منطقة القلج، بالقليوبية، التي يقيم بها، كما تسبب في أذى واسع لابنته خريجة كلية الحقوق، التي كانت تنوي الالتحاق بكلية الشرطة، وطالب النيابة العامة بحذف الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يكون مصدر إيذاء نفسي له.