الممرض ضحية «واقعة الكلب» بعد التحقيق معه: «مش قادر أواجه الناس»

قال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من قبل طبيب، إنه أدلى بأقواله لأعضاء النيابة العامة في الواقعة، مشيرًا إلى أن الفيديو سبب له مشكلة كبيرة، «الفيديو سبب لي مشكلة كبيرة ليا أنا شخصيًا ولأسرتي كلها، والمكان اللي أنا منتمي ليه ولبلدي، وأنا طبعا مش قادر أواجه الناس عندي ومش قادر أواجه المنطقة عندي».

وأوضح «سالم»، خلال بث مباشر أذيع عبر الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن»، بعد الإدلاء بأقواله في التحقيقات التي أجريت في النيابة العامة معه، بحضور محاميه واستمرت لمدة 4 ساعات، أن الواقعة أثرت فيه وأنه «مش قادر يتكلم».

دفاع المجني عليه: ننتظر قرار النيابة

وأكد محام المجني عليه، أنهم ينتظرون قرار النيابة، مؤكدًا أنهم سيسعون للحصول على حقه، لافتًا أنه تعرض للإهانة والتنمر، وأن الطبيب أهان منطقة القلج بالقليوبية كاملة، معتبرًا أن الواقعة مزرية وازدراء الأديان بطلبه السجود والصلاة للكلب مرتين، موضحًا أن الكلب لم يكن موجودا في المستشفى.

بينما تحدث محام آخر، مشيرًا أنه ينتظر قرار النيابة العامة، مؤكدًا أن حق الممرض لن يضيع، وأنه مجني عليه ومهدور حقه، وأنهم تقدموا ببلاغ بسبب تطاول الطبيب على الذات الإلهية، «أحنا جايين لوجه الله لأنه تطاول على الذات الإلهية وبعد كده تيجي الحقوق الشخصية سواء حق عم عادل أو حق القلج لكن أحنا جينا نصرة لله وإن شاء الله حقنا مش هيضيع».

وأشار المحام، أن الفيديو تم تصويره منذ 6 شهور، لافتًا أن الطبيب يصدر فكرة أن الواقعة حدثت من 3 سنين لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا أن الواقعة لم تحدث منذ 3 سنوات بدليل ارتدائهم الكمامة.

وعبر المحام عن غضبه بسبب سب الطبيب لمنطقة القلج، مشيرًا أن فيها قضاة وفيها مواطنون على أعلى مستوى، مؤكدا أنهم لن يردوا عليه بنفس طريقته «باذن الله حقه مش هيضيع».

وحرص مراسل جريدة «الوطن» على جبر خاطر الممرض، واعتذر له نيابة عن الجميع بسبب الواقعة التي تعرض لها من الطبيب رغمًا عنه.