الممرض ضحية واقعة «اسجد لكلبي»: نفذت تعليمات الطبيب خوفا على مصدر رزقي

قررت النيابة العامة، صرف الممرض عادل سالم ضحية التنمر والإهانة في فيديو «اسجد لكلبي»، من سرايا النيابة العامة بعد جلسة سماع أقواله في الواقعة المتداولة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، الذي أحدثت موجة غضب واسعة ضد الطبيب الذي أهان الممرض بعدما سخر من كلبه، حيث أمره بالقفز من أعلى الحبل مرات متكررة ث قال له: «اسجد لكلبي سجدتين عشان أنت بتسخر منه وهو قاعد زي الباشا معملش لك حاجة».

الممرض: فيديو الكلب منذ 6 أشهر

وقال الممرض عادل سالم، في جلسة تحقيقات مطولة أمام نيابة الوايلي، إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، وإنه كان ينفذ تعليمات الطبيب؛ خوفًا من انقطاع مصدر رزقه، حيث لا يمتلك مهنة أخرى سوى عمله كممرض، لافتًا إلى أنه رفض طلب السجود للكلب عندما قال له الطبيب: «اسجد لكلبي سجدتين ابدأ قول الله أكبر»، ليرد الممرض قائلًا: «مش حسجد يا دكتور كهربني أحس أنا مش بسجد لغير الله»، فكرر الطبيب طلبه بقوله: «اسجد والذنب عليا أنا» ولكنه تمسك بالرفض.

الممرض: فيديو اسجد لكلبي تسبب في ضرر نفسي

وأضاف الممرض أن انتشار فيديو «اسجد لكلبي» تسبب في إلحاق الضرر به بشكل كبير بين أسرته وجيرانه وسكان المنطقة التي يقيم فيها في القلج بالقليوبية، كما أنه تسبب في أذى واسع لابنته خريجة كلية الحقوق التي كانت تنوي الالتحاق بكلية الشرطة، وطالب النيابة العامة بحذف الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يكون مصدر إيذاء نفسي له.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في واقعة فيديو «اسجد لكلبي» الذي تضمن إهانة للممرض المسن، والتطاول على الذات الإلهية، وبعدها بساعات استمعت النيابة لأقوال الممرض تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الطبيب.