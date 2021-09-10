نيابة الوايلي تستمع لأقوال الممرض في واقعة «اسجد لكلبي»

بدأت نيابة الوايلي منذ قليل، الاستماع لأقوال الممرض عادل سالم، صاحب واقعة فيديو «اسجد لكلبي»، التي أجبره فيها الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، بالسجود لكلب، وكذلك الاعتذار وتقديم التحية للكلب أثناء تواجدهما في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بناء على قرار من المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

مصدر قضائي: ضبط وإحضار الطبيب في حالة واحدة

وقال مصدر قضائي، إنه في حالة أن الممرض قام بتوجيه اتهام للطبيب عمرو خيري، خلال التحقيقات، سوف تصدر النيابة العامة على الفور قرارا بضبطه وإحضاره، وأضاف المصدر أنه بمجرد صدور قرار الضبط والإحضار تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وإلقاء القبض على الطبيب وترحيله إلى النيابة العامة للمثول للتحقيق.

أجهزة الداخلية ترصد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن إدارة المتابعة بوزارة الداخلية، قد رصدت مساء أمس، تداول فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وبفحص الفيديو تبين ظهور 4 أشخاص ، وتبين أنهم يعملون في مستشفى خاص، وجاء في الفيديو الذي كانت مدته 4 دقائق أن طبيبا يجبر ممرضا مسنا على القفز من أعلى الحبل الذي يمسك به شخصان ظهرا في الفيديو، ولم يكتف الطبيب بذلك، بل قال للممرض: «اسجد لكلبي»، طالبا منه السجود للكلب، ثم طلب منه بعد ذلك أن يقدم التحية للكلب ويعتذر له.

الداخلية تكشف هوية المشاركين في فيديو «اسجد لكلبي»

ونجحت وزارة الداخلية، باستخدام التقنيات الحديثة، في التوصل إلى هوية الأشخاص الموجودين في الفيديو، وتبين أنهم الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، وممرض يدعى عادل سالم، وطبيب آخر، وأحد أفراد الأمن الإداري.