فضل شاكر يطرح «فستان الحلوة» في أول تعاون مع تامر حسين

في إطلالة جديدة ومميزة، أطلق الفنان فضل شاكر، أحدث أغنياته بعنوان «فستان الحلوة» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، فيما قام بتوزيع العمل موسيقيًا، الموزع القدير أحمد عادل، ومكس وماستر، هاني محروس، وإشراف عام اياد النقيب.

«فستان الحلوة» وأول تعاون مع تامر حسين

وتُعد أغنية «فستان الحلوة» امتدادا للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد، لينسج الشاعر تامر حسين، خيوط تعاونه الأولى بصورة شاعرية تشع بالأمل، وتصور جماليات الروح، لتشرق بالحب والتفاؤل، ليكتمل مربع الإلهام بمشاركة الموزع الموسيقي أحمد عادل، والموزع الموسيقي هاني محروس، الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية «فستان الحلوة» بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.

كلمات أغنية «فستان الحلوة»

وتقول كلماتها: فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغريني، وقوامها مدوخني ياعيني، وريني جمالك وريني، وريني الحلاوة، السهرة حاتحلى وصباحي، الناس حاتغمض وأنا صاحي، وأخدِك في إيديا في مرواحي، وتزيد الغلاوة».

يذكر أن الفريق الفني للفنان فضل شاكر، يواصل العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة، على عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها تباعا بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقهما خلال العام 2021.

«فستان الحلوة»، تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر «يوتيوب» وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.