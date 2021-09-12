حظك اليوم برج الجدي الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الجدي أنّه يمتلك شخصية قوية ويتحمل المسئولية ولا يتنصل منها، كما أنّ دائم التقدير لأهله ومرتبط كثيرا بأسرته، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.