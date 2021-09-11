حظك اليوم برج الجدي السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يرغب مواليد برج الجدي في الهدوء والابتعاد عن المشاكل، لكنه قد يتحول إلى وحش كاسر إذا شعر أن هناك من يحاول التقليل من مهاراته وقدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم العقبات والضغوط.. تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس والقمر في منزل الأصدقاء يعدانك اليوم بأوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء وقد تستفيد من البعض بنصائح مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.