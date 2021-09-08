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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:11 ص | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
حظك اليوم مولود برج الجدي

حظك اليوم مولود برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية دقيقة بشكل كبير ومنظم في ترتيب أموره الحياتية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لأقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر. 

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