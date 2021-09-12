حظك اليوم برج الدلو الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يتميز بقدرته الكبيرة على الإقناع بالإضافة إلى البراعة في الحوار والكلام التي تجعلهم يأثرون قلوب من حولهم، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك، والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.