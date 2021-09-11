حظك اليوم برج الدلو السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الدلو بأنهم من الشخصيات القيادية بطبعها، بسببها قدرتها على الحكم بعقلانية وليس بالمشاعر أو العواطف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للعناد.. اعمل بدقة ولا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

ينصحك الفلك بعدم المبالغة في حساسيتك، ولا تدع النقد يشل حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.