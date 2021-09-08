حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:14 ص | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو
الغموض والكتمان من أبرز صفات مولود برج الدلو، فهم لا يحبون المواجهة المباشرة ويفضلون الانسحاب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الدلو مهنيًا
القمر في منزل الحظ يدفعك للمعرفة وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.
حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا
فينوس وعطارد يعدانك بيوم حافل بالحب والرومانسية والانطلاق.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.