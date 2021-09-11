مصرع عامل انهارت عليه حفرة للصرف الصحي بسوهاج

لقى عامل مصرعه تحت الأتربة، مساء اليوم السبت، عندما انهارت عليه حفرة للصرف الصحي بقرية «كوم غريب»، بدائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة، وتبين من الفحص الأمني أن الأتربة انهارت على عاملين، تمكن أحدهما من الخروج، بينما توفى الآخر، أثناء عملهما بإحدى شركات المقاولات، في حفر مشروع الصرف الصحي بالقرية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بمصرع أحد الأشخاص في حفرة للصرف الصحي بقرية «كوم غريب»، دائرة المركز، وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة والفحص، مصرع «أحمد أ. م. ك.»، 40 سنة، عامل، يقيم بناحية «ساحل طهطا»، أثناء عمله بشركة مقاولات في حفر مشروع الصرف الصحي بناحية قرية «كوم غريب»، دائرة مركز طما، وتبين أنه أثناء قيام المذكور بأعمال حفر لمشروع الصرف الصحي بالقرية، انهارت عليه الأتربة، وكان بصحبته عامل آخر، تمكن من الخروج، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.