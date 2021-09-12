آفة خطيرة تهدد الموالح بسبب التغيرات المناخية.. تعرف على طرق مكافحتها 

يشتكى الكثير من مزارعي بساتين الفاكهة وخاصة الموالح والجوافة وغيرها من انتشار كثيف لـ حشرة تسبب تآكلا في الأوراق الغضة وبكثافة عالية، وتتشابه نوعاً ما هذه الأعراض مع آثار الإصابة بالقواقع أو الحلزون أو الباذاقات، وهي دبور الموالح المختفي الذي يصيب أشجار البرتقال واليوسفي والليمون.

ويقول الدكتور محمد فهيم الخبير الزراعي، إن هذه الحشرات انتشرت بكثافة هذا الموسم بسبب التقلبات المناخية المساعدة لتكاثرها من حيث الربيع البارد الطويل والصيف المبكر، وهذه الحشرة تسمى «خنفساء ملاديرا» أو «خنفساء البساتين الأسيوية» وأحياناً يطلقق عليها «خنفساء يونيو»، كما يُطلق عليها أيضًا اسم «برغوث يونيو» أو «خنفساء مايو»، وهو اسم لعدد من الخنافس الكبيرة ذات اللون البني، ويطلق عليه المزارعون «دبور الموالح»؛ أو «حب القهوة»، وتتواجد أكثر ما تتواجد في شمال الدلتا؛ وهي تأتي على النموات الجديدة في الموالح والجوافة وغيرها.

ويضيف الخبير أن حشرة «خنفساء الميلاديرا» تعيش فى أنفاق تحت الأرض وتخرج ليلاً لتتغذى على النموات الحديثة الغضة، وأكثر الأوقات التى تنشط فيها مع نموات الربيع خلال شهور مارس وأبريل ومايو، وهي خطرة جدا فى هذا التوقيت لوجود الأزهار، وأيضا تنشط فى آخر الصيف مع نموات شهر أغسطس، والذي يزيد من حيرة المزارعين أنه عند فحص الأشجار صباحا لا يوجد أى أثر للحشرات التى تسبب هذه الأعراض.

أين تظهر حشرة دبور الموالح في مصر؟

وأكد أن الحشرة التي غالبًا ما تُشاهد في المناطق معتدلة المناخ في نصف الكرة الشمالي أثناء شهري مايو ويونيو، وتنتمي إلى خنافس الجعل القديمة التي كانت تقدَّس في مصر، وتنشط هذه الخنافس أثناء الليل وتتغذى الحشرات الكاملة على أوراق الأشجار الغضة وأحيانًا توجد في أعداد هائلة قرب الأشجار، وتضع بيضها داخل الأرض في المروج والحدائق والميادين الخضراء، واليرقات الصغيرة ديدان بيضاء كبيرة لها رؤوس بنية وتتخذ الخنفساء من التربة ملجأ في فصل الخريف وتبقى هناك مدة عامين أو أكثر حيث تتغذى على جذور الذرة والحبوب والحشائش والخضراوات وتخرج في شهري مايو أو يونيو على هيئة خنافس مكتملة النمو.

كيفية مكافحة الحشرة

لمكافحة الحشرة يلزم الإلمام بدورة حياتها؛ وعوائلها ثم البحث عن الحلقة الأضعف في دورة حياتها وطريقة معيشتها؛ وعن العوائل؛ بحسب الخبير الزراعي الذي أوضح أن الحشرة الكاملة لا تنشط إلا ليلا؛ وتختبئ نهارا فى إنفاق تحت التربة حتى 25 سم؛ ولذلك من المهم جداً الرش على الأشجار بعد الغروب بالمادة الفعالة الديازينون ديازينون، أو (ديازينوكس 60% بمعدل 300 سم/100 لتر ماء – ديازيت 60% 300 سم/100 لتر ماء – ديازيموكس 60% 300 سم/100 لتر ماء).

كما يمكن الحقن مع مياه الري 2-3 لترات سولار+ لتر كلوروبيرفوس 48% للفدان، وعمل مصايد توزع مصيدة كل 4 أشجار، حيث يتكون محلول المصائد من مادة جاذبة غذائية عصير تفاح / + 2 لتر مادة غروية (صابون بوتاسي) / 40 لتر ماء.