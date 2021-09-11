«القاضي» لوفد الكنائس: «التكاتف بين أبناء المنيا عنوان التنمية»

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد الكنائس الرسولية في مصر، برئاسة «القس ناصر كتكوت»، الرئيس العام للكنائس الرسولية، اليوم السبت، أثناء زيارة الوفد لمحافظة المنيا، وذلك لبحث سبل التعاون مع المحافظة.

ضم الوفد كلاً من القس عادل جاد الله، نائب الرئيس العام، والقس داريل لارسون، من أمريكا، والقس إميل شنودة، راعي الكنيسة العربية بأمريكا، والقس صفا وليم، رئيس اللجان الروحية للكنائس الرسولية في مصر، والشيخ عماد سليمان، أمين الصندوق العام للكنائس الرسولية، وأرمنيوس المنياوي، المستشار الإعلامي للكنائس الرسولية.

وقال محافظ المنيا، خلال اللقاء، إن جميع أبناء الوطن هم مصريون وليس مسلم ومسيحي، مشيراً إلى أن التعاون والتكاتف بين أبناء المنيا هو عنوان التنمية الحقيقي.

وتحدث المحافظ عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان لمحافظة المنيا النصيب الأكبر، من خلال تطوير 192 قرية و757 تابعاً، بإجمالي 32 وحدة محلية، في نطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبو قرقاص وملوي والعدوة ومغاغة ودير مواس.

واعتبر محافظ المنيا أن مصر تعيش أزهى عصور النهضة، حيث تشهد تنفيذ مشروعات تنموية غير مسبوقة في جميع المجالات، وخاصةً فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء وغيرها من القطاعات المختلفة.

ومن جانبه، عبر الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، عن سعادته لما يراه من إنجازات على أرض المنيا، معرباً عن أمنياته بما يحقق تطلعات أهالي المحافظة.

وفي نهاية اللقاء، دعا المحافظ الوفد لزيارة عدد من المناطق الأثرية بالمحافظة، والاطلاع على المعالم الأثرية الفريدة من نوعها في محافظة المنيا، وتوجيه الدعوة في الخارج لزيارة المنيا، ونقل الصورة كاملة عن معالم المحافظة.