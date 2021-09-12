صرف ومدارس ومجمعات خدمية.. مشروعات «حياة كريمة» في ملوي بالمنيا

سلسلة زيارات ميدانية لمشروعات مبادرة حياة كريمة، أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية بجامعة المنيا، استهدفت 20 قرية في 5 مراكز على مستوى المحافظة، لاطلاع الطلاب على حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في المنيا، وإعادة البناء الشامل للقرى التي يتم فيها الارتقاء بالمناطق الريفية.

وفد طلابي من كلية التربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد وفد طلابي من كلية التربية بجامعة المنيا تحت رعاية رئيسها الأستاذ الدكتور مصطفي عبدالنبي، وإشراف الأستاذ الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية، أهم المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى عدد من قرى مركز ملوى.

مشروعات حياة كريمة بمركز ملوي

تشمل مشروعات المبادرة بمركز ملوي، إنشاء مدرسة المحرص الإبتدائية بإجمالي 40 فصل بتكلفة تصل لحوالى 17 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية البراجيل، مد وتدعيم شبكات المياه إلى جانب أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية مصطفى حمدى وإنحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحي وكذلك بدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بعرب بنى خالد (أبوقلتة) المقام على مساحة 12 فدانا ويخدم 10 قرى.

كما تشمل المشروعات رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية المعصرة وإنشاء مدرسة الوحدة بقرية المعصرة على مساحة 2647 مترا، وإنشاء جناح بمدرسة المعصرة على مساحة 4408 مترات.

ومن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى، رفع كفاءة وتطوير المبنى الإداري لمركز شباب المعصرة وإنشاء ملعب 45 في 90 مترا، تم تسليمه لجهاز الإسكان وعمل تنجيل صناعي له، كما تم توصيل الغاز الطبيعي حيث تم الانتهاء من تحويل 50٪ من العملاء المتعاقدين بالقرية للعمل بالغاز الطبيعي وعددهم 1700 عميل.

كما شملت المشروعات إنشاء المجمع الزراعي على مساحة 750 متر بتكلفة 8 مليون جنيه وكذلك أعمال إنشاء مجمع المصالح على مساحة 600 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، والانتهاء من أعمال توصيل خطوط الاتصالات، حيث تم الانتهاء من 85٪ من الأعمال المدنية لتوصيل خدمات الإنترنت.

وتم إنشاء أعمال المجمع الخدمي بقرية البرشا على مساحة 642 مترا بتكلفة 10 ملايين جنيه وأعمال تطوير الوحدة الصحية بدير البرشا والأعمال الإنشائية بمشروع محطة مياه الشرب بدير البرشا 100لتر / ثانية على مساحة 2700 متر بتكلفة 77 مليون جنيه، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطنين في جميع قري مركز ملوي ضمن مبادرة «حياة كريمة».