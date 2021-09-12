لو طلبك اتأخر.. خطوات تتبع شحنتك من خلال موقع «أمازون مصر»

منذ قرابة الأسبوع تم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لموقع أمازون مصر، بديلًا لموقع «سوق دوت كوم»، وعرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر موقعه، ما أتاح للمستخدمين تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة.

وفي عملية التسوق الإلكتروني، أحيانًا ما يواجه المستخدمون تأخر وصول الطلب أو الشحنة، لذا تستعرض «الوطن»، كيفية تتبع طلبك أو شحنتك وفقًا للموقع الرسمي لـ أمازون مصر على النحو التالي:

كيفية تتبع شحنتك عبر موقع أمازون مصر Amazon

ويتيح موقع أمازون إمكانية تتبع شحنتك في حال تأخيرها من خلال عرض تواريخ التسليم ومعلومات التتبع لطلباتك من خلال الضغط على زر «طلباتك» في الموقع.

وإذا كان الطلب يتضمن منتجات متعددة، فقد يكون لكل منها تواريخ تسليم ومعلومات تتبع منفصلة، لذا عليك الانتظار حتى تاريخ التسليم المحدد.

ويمكن أيضًا تتبع المنتجات التي يتم شحنها بواسطة بائعي السوق، ولكن هذه الميزة ستتوفر فقط إذا اختار البائع طريقة شحن قابلة للتتبع، وعليك الأخذ في الاعتبار الملاحظات الآتية:

- قد تستمر بعض شركات النقل بالتسليم حتى الساعة 10 مساءً.

- إذا أوضحت معلومات التتبع أنه قد تم تسليم العبوة، ولكنك لم تستلمها بعد، فانتظر حتى نهاية اليوم، ففي بعض الحالات النادرة، قد يقوم مندوب التسليم بمسح العبوة الخاصة بك عن طريق الخطأ على أنه قد تم تسليمها، في حين أنها لا تزال قيد النقل، ويمكنك اكتشاف ذلك من خلال الانتقال إلى «العثور على عبوة مفقودة تظهر أنه قد تم تسليمها» عبر موقع أمازون.

- قد تخضع الطلبات الدولية لإجراءات التخليص الجمركي التي يمكن أن تسبب تأخيرات في التسليم، ويمكنك عرض تواريخ التسليم المتوقعة في قسم «طلباتك».

- قد يتم إرجاع الشحنة على أنها غير قابلة للتسليم لعدة أسباب مثل خطأ أو نقص في عنوان التسليم ومحاولات التسليم الفاشلة والتلف أثناء النقل، وما إلى ذلك، ويمكنك معرفة ذلك من خلال الضغط على «شحنات غير قابلة للتسليم».