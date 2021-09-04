كيفية حذف السلع أو إلغاء الطلب من «أمازون مصر» بعد الشراء

تزامنًا مع الإطلاق الرسمي لموقع أمازون مصر، بديلًا لموقع «سوق دوت كوم»، وإعلان الشركة في بيان صادر عنها عزمها على عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر موقعها، فضلًا عن إطلاق تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، بدأ المهتمون في البحث عن طريقة التسوق عبر الموقع وكيفية إلغاء الطلب أو استرجاعه خاصة مع التغير الكامل الذي شهده الموقع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة إلغاء الطلب من موقع أمازون Amazon وفقًا لما حدده الموقع الإلكتروني على النحو التالي:

طريقة إلغاء الطلب من أمازون

وأشار الموقع إلى أنّه يمكنك حذف السلع أو إلغاء الطلبات التي لم تدخل عملية الشحن، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. اذهب إلى طلباتك وحدد الطلب الذي تريد إلغاءه، علمًا بأنّه إذا كانت هذه السلعة تباع من قبل بائع في السوق، يكون لديك 30 دقيقة بعد إتمام الطلب للقيام بأي إلغاء، أما إذا كان الطلب قد دخل بالفعل في عملية الشحن، فلن يتوفر خيار الإلغاء.

2. حدد صندوق الاختيار المجاور لكل سلعة ترغب في حذفها من الطلب، ولإلغاء الطلب بأكمله، قم بتحديد كافة السلع.

3. حدد حذف السلع المحددة عند الانتهاء.

4. بعد إرسال الإلغاء، سيرسل لك الموقع رسالة تأكيد إلى عنوان البريد الإلكتروني على حسابك.

ويمكنك أيضًا التأكد من أن الطلب قد ألغي عن طريق زيارة طلباتك، فإذا رأيت الطلب في قسم الطلبات الملغاة ، فقد تمت علمية الإلغاء بنجاح.

وأشار الموقع إلى أنّه في حال تم شحن طلبك مباشرة من أمازون ولا يمكن تعديله، يمكنك رفض استلام الطرد أو إرجاعه باستخدام مركز الإرجاع.

أما إذا تم شحن طلبك مباشرة من بائع ولا يمكن تعديله، عليك الاتصال بالبائع من خلال اتباع الخطوات الآتية:

طريقة الاتصال بالبائع قبل إتمام الطلب

- في صفحة تفاصيل المنتج، حدد اسم البائع.

- في الصفحة التالية، اختر زر «اسأل سؤالًا»، وفي بعض الأحيان، يتم بيع نفس المنتج من قبل بائعين مختلفين، ففي مثل هذه الحالات، اختر جديد من في صفحة قائمة المنتجات للاطلاع على قائمة البائعين المتوفرين، ثم حدد تصنيف البائع الذي تريد الاتصال به للوصول إلى صفحة الملف الشخصي للبائع واختر زر اسأل سؤالًا.

- حدد الخيارات المناسبة في دردشة مساعد مراسلة البائع أو قم بملء نموذج الاتصال، سيتم إرسال رسالتك إلى البائع عبر مركز الرسائل، وسوف يردون عليك عبر البريد الإلكتروني في غضون يومي عمل.

طريقة الاتصال بالبائع بعد إتمام الطلب

- اذهب إلى طلباتك.

- ابحث عن طلبك في القائمة.

- حدد مشكلة في الطلب.

- اختر الموضوع من القائمة المعروضة.

- حدد اتصل بالبائع.