أبرز عروض وخصومات موقع أمازون بعد افتتاحه في مصر

أطلقت شركة أمازون مصر، موقعها الإلكتروني الجديد «أمازون مصر Amazon.eg»، بديلا لموقع «سوق دوت كوم»، المملوك للشركة.

وتزامنا مع انطلاق الموقع، وفرت الشركة الكثير من العروض والخصومات على العديد من منتجاتها، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لـ«أمازون مصر».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز عروض وخصومات منتجات أمازون.

عروض وخصومات منتجات أمازون

خصم حتى 50% على أساسيات الصيف.

خصم حتى 20% على الأغذية والمشروبات.

خصم حتى 20% على تشكيلة أجهزة اللاب توب.

وتبدأ ملابس للأطفال من 69 جنيها

كما يوجد خصم حتى 50% على ملابس للنساء حيث تبدأ من 40 جنيها.

خصم حتى 30% اكسسوارات للنساء والتي تبدأ من 25 جنيها.

خصم حتى 40% على ساعات للرجال.

خصم حتى 40% على منتجات العناية الشخصية، والتي تبدأ من 30 جنيها.

خصم حتى 60% على ألعاب الأطفال والتي تبدأ من 40 جنيها.

خصم حتى 40% على الشنط والمحافظ والتي تبدأ من 300 جنيه.

كما يوجد خصم حتى 50% على أساسيات المطب والتي تبدأ من 45 جنيها.

وأعلنت شركة أمازون عملها على التيسير على العملاء وأسعار تنافسية مخفضة، كما تعتزم الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg، ويشمل ذلك: «الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون، مثل قارئ الكتب الإلكترونية كيندل».

افتتاح أمازون في مصر بحضور مدبولي

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، شهد افتتاح مُستودع شركة «أمازون» في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ويقع على مساحة 28 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت.