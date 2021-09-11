إنستجرام يسجل بياناتك القديمة بدقة.. تعرف على الطريقة

قال موقع the sun البريطاني إن تطبيق إنستجرام Instagram يحتوي على الكثير من البيانات عن المستخدمين، بما في ذلك تفاصيل الأشياء التي فعلتها منذ سنوات.

وأضاف الموقع أنه يمكن للمستخدمين التحقق من هذه المعلومات في أي وقت، أو فحص السير الذاتية للملف الشخصي القديم، أو أسماء المستخدمين المهملة منذ فترة طويلة.

وعلى سبيل المثال، يمكن معرفة وقت انضمامك إلى تطبيق إنستجرام Instagram، بما في ذلك الوقت المحدد.

وسيخبرك إنستجرام Instagram بأي تغييرات في خصوصية الحساب أو كلمة المرور التي قمت بها سابقا، بالإضافة إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف السابقة.

وإذا كنت قد استخدمت أسماء مستخدمين أخرى أو أسماء كاملة، فيمكنك رؤيتها، وستكون جميع «النصوص الحيوية» القديمة والروابط الحيوية مرئية أيضًا.

يوجد قسم اتصالات يعرض طلبات المتابعة الحالية الخاصة بك وأي حسابات تتبعك والحسابات التي تتابعها وعلامات التصنيف التي تتابعها أيضًا، وسيعرض عليك إنستجرام Instagram أي حسابات قمت بحظرها، أو تلك التي تخفي قصصًا عنها.

ويحتفظ إنستجرام Instagram بسجل مفصل لجميع عمليات تسجيل الدخول والخروج على حسابك، بالإضافة إلى سجل البحث الخاص بك، لذلك، ما لم تكن قد حذفته، يمكنك أن ترى ما كنت تبحث عنه مرة أخرى في أي عام مضى مهما كان بعيدا.

وأوضح الموقع أن هناك أيضًا جدولا زمنيا للقصص التي تفاعلت معها، بما في ذلك استطلاعات الرأي وشرائح الرموز التعبيرية والأسئلة وأسئلة الموسيقى والعد التنازلي والاختبارات.

وفي الجزء السفلي، يمكنك إلقاء نظرة على «اهتمامات الإعلانات»، والتي تكشف عما يعتقد Instagram أنه يعجبك - وبالتالي تظهر لك إعلانات حولها.

كيفية الوصول إلى بيانات Instagram

العثور على المعلومات الخاصة بك أمر سهل.

1- اضغط على ملف التعريف الخاص بك ثم انتقل إلى القائمة.

2- انقر بعد ذلك على الإعدادات ثم اختر الأمان.

3-في منتصف الطريق أسفل الصفحة يوجد قسم يسمى الوصول إلى البيانات - انقر فوقه.

ستتمكن من رؤية جميع المعلومات التي يحتفظ بها Instagram عنك ، مقسمة إلى أقسام مختلفة.

هذه الأقسام هي معلومات الحساب ومعلومات الملف الشخصي والروابط ونشاط الحساب ونشاط القصص والإعلانات.

4-يوجد أسفل علامة التبويب Access Data خيار آخر لتنزيل البيانات.

5-يتيح لك ذلك تصدير جميع سجلات Instagram إليك كملفات قابلة للتنزيل.