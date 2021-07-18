«تحية عسكرية» من أحمد السقا على «انستجرام»..ومتابع: «يبقى الاختيار 3»

تصدر اسم الفنان أحمد السقا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن تعاقده على تقديم مسلسل «الاختيار3» في موسم مسلسلات رمضان 2022، ما دفع جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا للتساؤل عن حقيقة ذلك، خصوصا أنه لم يكشف عن حقيقة بطولته للمسلسل، واكتفى بنشر صورة له من فيلم «المصلحة» الذي جسد خلاله شخصية ضابط شرطة، وهو يؤدي التحية العسكرية، دون إضافة أي تعليق منه، ورد عليه متابع بقوله: «في الاختيار 3».

أمير كرارة بطل الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» عام 2020

مسلسل «الاختيار» الجزء الأول العام الماضي قام ببطولته الفنان أمير كرارة، وجسد من خلاله شخصية الضابط الشهيد أحمد منسي، وبطولة الكتيبة 103 التي ذهب عدد من رجالها ضحية الإرهاب الأسود، إثر تصديهم لهجوم غادر على كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء، وجسد الفنان أحمد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

أحمد السقا ظهر ضيف شرف في الجزء الأول من «الاختيار»

وفي الجزء الأول من مسلسل الاختيار شارك عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم أحمد السقا، الذي ظهر في الحلقة الأخيرة قبل لحظات من إعدام الخائن هشام عشماوي، فضلا عن أسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، ماجد المصري، كريم محمود عبدالعزيز، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

الجزء الثاني من «الاختيار» 2021 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي

مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني عام 2021 قام ببطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، وتناول تضحيات رجال الشرطة، وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد عز، هشام ماجد، كريم فهمي، محمد رجب، وكان سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.