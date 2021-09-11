فاطمة عمر عن فضية البارالمبياد: كنت ناوية على برونزية بسبب الإصابات

قالت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر الحاصلة على فضية طوكيو 2020 في رفع الأثقال، إنها تحدت المستحيل في هذه البطولة، حيث تعاني من إصابات على مستوى الفقرات العنقية منذ عامين، ثم أصيبت بفيروس كورونا مرتين قبل البطولة بنحو شهرين، وهو ما أدى إلى توقف استعداداتها أكثر من مرتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة»: «لحد آخر نفس كان عندي أمل في ربنا إني هشارك وهعمل حاجة كويسة، ولحد قبل السفر بيوم مكنتش هسافر، وبمساعدة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ربنا حل لي المشكلة وسافرت، وكنت متواصلة في التدريب ومش عاوزة أقطع، والحمد لله إن ربنا كلل تعبي بالنجاح وحصلت على الميدالية الفضية».

وتابعت: «كنت رايحة أجيب ميدالية برونزية لأن الأرقام كانت واقعة عندي شوية بسبب توقف التدريبات بسبب الإصابات، والجهاز الفني عمل معايا المستحيل في المنافسات، ونافست معاه على الميدالية الذهبية وحصدت الميدالية الفضية».

الأولى على العالم

وأشارت إلى أنها الأولى على العالم في الحصول على الميداليات الأولمبية في هذه اللعبة وتعمل على تحسين أرقامها خلال الفترات المقبلة.

فاطمة أسطورة

من جهتها، علقت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، قائلة: «فاطمة أسطورة، وقدوة لذوي الهمم وكل المجتمع المصري، وحصلت على أكثر من ميدالية ذهبية، وعندها بنتين، واحدة منهم هتتجوز قريب».

وأكدت، أن اللجنة ركزت على الناشئين في هذه الدورة، وبالفعل شاركت فاطمة محروس لأول مرة في الدورة البارالمبية وحصلت على المركز الرابع في منافسات رفع الأثقال ولم يحالفها الحظ للحصول على ميدالية، كما شاركت مصر في لعبة السباحة بـ4 لاعبين كبار صغار السن.