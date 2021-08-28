رئيس «البارالمبية»: إنجازاتنا في طوكيو نتيجة تعب 4 سنوات

قالت الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، إنها سعيدة بالنجاحات الكبيرة التي حققتها البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، حيث حصلت حتى الآن على 4 ميداليات.

منافسات الغد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «هاني محسن سيخوض منافسات رفع الأثقال غدًا، ولدينا جيهان جلال وأمل حنفي وعمرو فاروق، وسيلعب منتخب الكرة الطائرة جلوس مع اليابان».

وتابعت رئيس اللجنة البارالمبية: «ما حققناه حتى الآن جاء نتيجة جهد وتعب 4 سنوات، فقد خضنا بطولات قارية وعالمية، وسعداء بالإنجاز الذي تحقق ونركز على الناشئين ونعدهم لأولمبياد باريس 2024».

تصريحات أبطال مصر

وعرض البرنامج جانبًا من تصريحات أبطال مصر الحاصلين على الميداليات حتى الآن، فقالت فاطمة عمر الحاصلة على الميدالية الفضية بمنافسات رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020، إنها تعرضت لإصابة قوية قبل بداية المنافسات، لكنها استطاعت الظفر بميدالية فضية، ووجهت الشكر للجنة البارالمبية.

وقال محمود صبري الحاصل على الميدالية الفضية بمنافسات رفع الأثقال، إنه حقق الرقم الذي كان يأمل فيه دون النظر عن الترتيب، مستطردًا: «لكن ربنا كرم بالفضة وكنت أتوقع أن أحصل على الميدالية البرونزية أو المركز الرابع».

من جهته، قال شريف عثمان الحاصل على الميدالية الفضية بمنافسات رفع الأثقال: «مش عارف أشكر مين ولا مين من كتر الناس اللي بعتت لي وساعدتني، وزعلت إني محصلتش على الميدالية الذهبية، وكنت المفروض إني مش هشارك بسبب إصابتي».

أما محمد صبحي الحاصل على برونزية رفع الأثقال، فقال: «أشكر والدي ووالدتي على دعمها لي، وأشكر زوجتي وأولادي .. زوجتي صبرت معايا واستحملت كل ده، والحمد لله إنه عوضني عن الإخفاق في بارالمبياد ريو، وربنا ما بيضيعش تعب حد».